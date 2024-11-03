阪神・藤川球児監督（４４）が２日、自身の初実戦となる３日の紅白戦で佐藤輝を２番起用するメジャー流オーダーを組んだ。報道陣の囲み取材で、ポケットからメンバー表を取り出して発表。「いろんな景色というか浅知恵です」と笑ったが、ラインアップに強い思いを込めた。自ら決めた打順は両軍の１、２番。その象徴が紅組の「２番・三塁」を託した主砲・佐藤輝だ。現在のプロ野球は本塁打が減るなど投高打低。「ゲームに勝つた