[11.2 オランダ・エールディビジ第11節](スタディオン・フェイエノールト)※29:00開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 1 ジュスティン バイローDF 3 T. BeelenDF 16 ウーゴ・ブエノDF 26 G. ReadDF 33 ダヴィド ハンツコMF 4 ファン・インボムMF 6 R. ZerroukiMF 8 クインテン・ティンバーFW 14 Igor PaixãoFW 17 L. IvanušecFW 19 J. Carranza控えGK 21 P. AndreevGK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 2