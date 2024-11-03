女優の高橋惠子（６９）とＡ．Ｂ．Ｃ−Ｚの戸塚祥太（３７）が舞台「真夜中に起こった出来事」（来年３月７〜１７日・よみうり大手町ホールなど）でＷ主演を務めることが２日、分かった。演出は故深作欣二さんの長男・深作健太氏が務める。戸塚が演じるのは実在したドイツの弁護士、ハンス・リッテン。首相就任前のアドルフ・ヒトラーを、殺人事件の証人として尋問したことでその逆鱗（げきりん）に触れ、後に強制収容所へ投獄