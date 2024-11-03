《福島競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽4R…カンフーダンス（馬場入場後に暴走し疲労が著しいため）【過怠金】▽2R…柴田善3万円（直線外斜行）▽4R…小林美3万円（発走後まもなく内斜行）▽9R…泉谷1万円（後検量で注意義務を怠る）▽11R…牧浦師1万円（登録服色不使用）石橋1万円（後検量で注意義務を怠る）