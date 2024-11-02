[caption id="attachment_1236990" align="aligncenter" width="562"] 写真映えもする鮮やかなピンク色のピタヤボウル[/caption]「ERIKA」が手がける有機オーツ麦専門店「OAT EATERY AND COFFEE」は、人気沸騰中のアサイボウルに加え、ピタヤボウルを10月より販売中だ。アサイに匹敵する栄養価と鮮やかなピンク色が特徴のピタヤは、過剰気味のアサイ市場とアサイの不足問題の中で、次のトレンドとして急速に注目を集めている。ピタ