◆11月3日生まれの著名人◆小林旭（38年＝歌手、俳優）柄本明（48年＝俳優）向井亜紀（64年＝タレント）神奈月（65年＝タレント）原口あきまさ（75年＝タレント）錦戸亮（84年＝歌手）山田杏華（02年＝元AKB48）