テンハッピーローズ（c）SANKEI アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの季節が今年もやってきた。 1984年に開催が始まり、今年も2日間で12のGIレースが行われるという大イベント。 世界の大レースでも屈指とされている高額賞金を懸けて世界各国のスターホースがアメリカに集まっては数々の名勝負を繰り広げてきた。 日本馬は1996年にタイキブリザードがブリー