『ゴジラ』の新作を手がける山崎貴監督日テレNEWS NNN

70周年の「ゴジラ」が新作映画の製作を発表 今作も山崎貴さんが監督に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 70周年を迎える「ゴジラ」の新作映画の製作が1日に発表された
  • 監督などを務めるのは「ゴジラ-1.0」でもメガホンをとった山崎貴さん
  • SNSでは「今度は対決モノかな？」などストーリーを予想する投稿もあった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 裕福な老夫婦が心中 哀しい理由
  2. 2. 人身事故の遺体 棺の中身に衝撃
  3. 3. 「あいさつ不要論」若者に拡大か
  4. 4. 週刊誌の「盗撮」二宮和也怒り
  5. 5. 迷惑系YouTuberに暴行 称賛の声
  6. 6. 二宮が盗撮記事に怒り X休止へ
  7. 7. 渋谷の路上でノーブラ? 批判殺到
  8. 8. 老人ホームで92歳殺害 81歳逮捕
  9. 9. 大学生暴行死 事件後の衝撃行動
  10. 10. 見るたび綺麗 大谷&妻の体ピタッ
  1. 11. レペゼン解任の前兆? ふぉい告白
  2. 12. 妻の発言に浮気夫「そんな…」
  3. 13. 柳葉敏郎「左耳98%聞こえない」
  4. 14. 山田花子 帰宅した次男が号泣
  5. 15. えなこの仮装に絶賛「美しい」
  6. 16. 「ゴジラ」新作映画の製作を発表
  7. 17. 「目玉抜き」したか 男女4人逮捕
  8. 18. 相次ぐ北海道での凶悪事件 なぜ?
  9. 19. 嵐記念日前日にX休止 二宮が無念
  10. 20. 阿部知代 現在の恋愛事情明かす
  1. 1. 裕福な老夫婦が心中 哀しい理由
  2. 2. 人身事故の遺体 棺の中身に衝撃
  3. 3. 老人ホームで92歳殺害 81歳逮捕
  4. 4. 大学生暴行死 事件後の衝撃行動
  5. 5. 「目玉抜き」したか 男女4人逮捕
  6. 6. 相次ぐ北海道での凶悪事件 なぜ?
  7. 7. 丸川氏 落選直後から音信不通に
  8. 8. 千葉ホテル遺体 現場に凶器発見
  9. 9. アスリートも感動「電気圧力鍋」
  10. 10. 高齢者施設 120人以上が食中毒
  1. 11. 首切りつけ少年「殺すつもりで」
  2. 12. 白タク営業で9千万超? 男3人逮捕
  3. 13. ついに…孤独のグルメ新作に賛否
  4. 14. 店員が素手で麺をぱくぱく…炎上
  5. 15. 渋ハロ 大事故寸前だった出来事
  6. 16. 皮膚がただれる毒キノコ 公園に
  7. 17. 東海道新幹線 順次運転を再開
  8. 18. 埼玉強盗 リクルーターを初逮捕
  9. 19. 大学生死亡 6人で4時間も暴行か
  10. 20. 川崎・宮前区の老人ホームで９２歳入居…
  1. 1. コンビニでヤバいバイト大量発生
  2. 2. 東海道 東京ー新大阪で見合わせ
  3. 3. 健診結果 チェックすべき項目
  4. 4. ホテル従業員を殴打? 警部補逮捕
  5. 5. 国民、政権延命協力せず　玉木氏「政策
  6. 6. 自民・萩生田氏「首相批判せず」
  7. 7. 【参院本会議】麻生大臣問責決議、金子…
  8. 8. 特定失踪者、啓発動画を公開＝家族が早
  9. 9. 元民社党参院議員の田渕哲也さん死去
  10. 10. プーチン×金正恩でタッグ…ロシアが北…
  1. 11. 立憲民主が存在感発揮に苦慮、「野党結…
  2. 12. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  3. 13. 自民・公明が15年ぶり過半数割れ　立憲…
  4. 14. 鹿児島市１区で「投票総数」が投票者数…
  5. 15. 妊婦妻の食事禁止 夫に医師激怒
  6. 16. 栩内被告への判決にネットの反応
  7. 17. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  8. 18. スシローなど カバー導入せぬ訳
  9. 19. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  10. 20. 逮捕の整体師 過去に痴漢逃走も
  1. 1. ナイアガラの滝に家族3人身投げ
  2. 2. ADHDを障害とみなす? 疑問視
  3. 3. Disney解雇され悪行三昧 FBI動く
  4. 4. 韓国ドラマ人気ランキング 1位は
  5. 5. スペイン水害 1万人を追加派遣へ
  6. 6. 中国軍の領空侵犯 ミスと認めず
  7. 7. 高1で出産 韓女性の衝撃的な現在
  8. 8. 露で唯一生存? 北朝鮮兵の映像か
  9. 9. トランプ氏が再び「暴言」
  10. 10. 栗原因でポン菓子屋台大爆発 中
  1. 11. イランがイスラエルに再報復宣言
  2. 12. 渋沢栄一のやしゃご 中国で講義
  3. 13. 印の実業家 愛犬に莫大な遺産
  4. 14. 駅で屋根崩落し14人死亡 東欧州
  5. 15. ハリス氏 ドジャース優勝に肖る?
  6. 16. K2で死去 邦人2人に黄金ピッケル
  7. 17. 娘殺害を頼んだ母 殺し屋が殺害
  8. 18. 日本企業が中国製EVを分解して研究、低…
  9. 19. ウ大統領 米英独は見ているだけ
  10. 20. ハロウィン祝う群衆発砲 2人死亡
  1. 1. 「あいさつ不要論」若者に拡大か
  2. 2. 山手線の「最閑散駅」大変貌へ
  3. 3. 米の関税10%「日本は大混乱」
  4. 4. 車に挟まれたチラシ…実はピンチ
  5. 5. 「103万円の壁」見直しの功罪
  6. 6. 「空飛ぶ車」国内初飛行に成功
  7. 7. ビブレやサティ どこへ消えた?
  8. 8. 国際学校 入学後65%が途中退学
  9. 9. 買収…ライトオンが凋落した理由
  10. 10. 新NISA開始 国の「真の意図」
  1. 11. 5つ星の味を手軽に「550円朝食」
  2. 12. 「コロナ破たん」一転して大幅増
  3. 13. パート主婦 130万円の壁が重要
  4. 14. 三井住友信託 社長が緊急会見
  5. 15. マック オレンジジュースSのみに
  6. 16. 最短20分の宅配「4時間待った」
  7. 17. 元銀行員が内部者取引? 自ら申告
  8. 18. 官僚辞め倒産寸前の豆腐屋継ぐ訳
  9. 19. 「黄ばみ消えた」広告に根拠なし
  10. 20. メルカリ「秒で売れた」意外商品
  1. 1. Apple iPhone5無償交換を延長へ
  2. 2. 進化するカツラ。人生を支える技術と想
  3. 3. 初ラブホで「鼻をつまむような悪臭が」…
  4. 4. 【主催者インタビューあり】一夜限りの…
  5. 5. 味覚受容体はほ乳類でもげっ歯類とアカ…
  6. 6. au向け4.7インチコンパクトスマホ「AQU…
  7. 7. たまごっちとエヴァンゲリオンがコラボ
  8. 8. IFA 2023 - 欧州で人気のパナソニック…
  9. 9. LinkedInが求人担当AIエージェント「Hi…
  10. 10. 最新スナドラ搭載 Xiaomi15発表
  1. 11. 約9日間の「Amazon 冬支度セール」が11…
  2. 12. 「ファイナルファンタジーXV」や、APS-…
  3. 13. SIMフリースマホのこの冬の本命機登場…
  4. 14. ピ&#12540;ク輝度4000の史上最高マスモ…
  5. 15. 待たせたな。ピ&#12540;ク輝度2倍の第…
  6. 16. AKのカジュアルブランド「ACTIVO」復活…
  7. 17. 【トレビアン】アマゾンでコーラが1円…
  8. 18. じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」っ…
  9. 19. テッポウエビが発する「プラズマ衝撃波…
  10. 20. 女性の写真を裸に 恐怖のアプリ
  1. 1. 見るたび綺麗 大谷&妻の体ピタッ
  2. 2. JRA「菜七子ルール」逆差別に?
  3. 3. DDTレスラー 吉本の女優と結婚
  4. 4. 清原正吾の進路先「非公表」に
  5. 5. ロッテ 朗希のポスティング拒否?
  6. 6. 大谷の隠された能力披露に称賛
  7. 7. ドジャース契約「悪の帝国」の声
  8. 8. 負けにしろ 中国人ボクサー物議
  9. 9. GK阿部 貫いた「新潟らしさ」
  10. 10. 入団4カ月で戦力外 元ドラ1本音
  1. 11. 巨人・菅野 来季はNYで打倒大谷?
  2. 12. 長倉PK失敗 自分のせいで負けた
  3. 13. 池田向希の疑惑 旭化成が声明
  4. 14. 新庄監督の欠席 狙いはコーチ陣?
  5. 15. 大谷 1カ月で急成長した新特技
  6. 16. 池田向希の疑惑「解明は大変」
  7. 17. 競歩・池田向希 ドーピング疑い
  8. 18. 新潟Vならず PK失敗の選手は号泣
  9. 19. 新幹線遅延 名古屋サポに暗雲
  10. 20. 競歩銀の池田 疑惑に「困惑」
  1. 1. 週刊誌の「盗撮」二宮和也怒り
  2. 2. 迷惑系YouTuberに暴行 称賛の声
  3. 3. 二宮が盗撮記事に怒り X休止へ
  4. 4. 渋谷の路上でノーブラ? 批判殺到
  5. 5. レペゼン解任の前兆? ふぉい告白
  6. 6. 山田花子 帰宅した次男が号泣
  7. 7. 柳葉敏郎「左耳98%聞こえない」
  8. 8. 妻が綺麗過ぎる。夫婦が離婚報告
  9. 9. 「ゴジラ」新作映画の製作を発表
  10. 10. 嵐記念日前日にX休止 二宮が無念
  1. 11. 阿部知代 現在の恋愛事情明かす
  2. 12. ゆりやん「直美超え」の可能性?
  3. 13. 大野智の「はめ外し」ファン落胆
  4. 14. 性加害は? 山口氏再婚に複雑な声
  5. 15. 八乙女光 山を購入したと報告
  6. 16. 育休後に即日テレ退社 モヤモヤ
  7. 17. HeySay新曲「拒否反応」示す声
  8. 18. 元TOKIO・山口達也氏 再婚を発表
  9. 19. ドラマ初登場 女優の正体に驚き
  10. 20. 早く結婚して 綾瀬の評価が一変
  1. 1. 妻の発言に浮気夫「そんな…」
  2. 2. 刺青ある30歳 乳がんでMRI不安に
  3. 3. 155cm女性 Lサイズ勧められ憤り
  4. 4. 閉経で異変 排尿で突如尿止まる
  5. 5. 門外不出 メイクのりUPテク反響
  6. 6. 妻の分だけ出前寿司がカピカピに
  7. 7. 大人に似合うGU「990円ベスト」
  8. 8. 耳が聴こえない…理由は「耳垢」
  9. 9. 不機嫌だと料理食べず 夫へ復讐
  10. 10. しまむら 秋の「高見えベスト」
  1. 11. 新郎にべたべたしすぎ…ドン引き
  2. 12. 七五三が一変 娘の爆弾発言
  3. 13. 難病への偏見 9歳娘が驚きの反応
  4. 14. 大谷夫人愛用「8千円」のデニム
  5. 15. お礼を言わない祖母 子が指摘
  6. 16. トイレスリッパ 実験で衝撃結果
  7. 17. 元夫と同居 涙流す女性が玄関に
  8. 18. 【セックスの回数】普通は何回？「一晩…
  9. 19. ユニクロの秋冬「1軍アイテム」
  10. 20. 話しかけたくなる男性 共通点5つ
x