『その時歴史が動いた』や『連想ゲーム』などNHKの数々の人気番組で司会を務めた元NHK理事待遇アナウンサーの松平定知さんは、大の“城好き”で有名です。旗本の末裔で、NHK時代に「殿」の愛称で慕われた松平さんの妙趣に富んだ歴史のお話をお楽しみください。今回は、武田信玄と甲府市にある躑躅ヶ崎館（つつじがさきやかた）です。 jQuery(function () { jQuery("#swiper672628af1f16