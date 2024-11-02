手筒花火の発祥の地とされる愛知県豊橋市で2日夜、観光イベント「炎の祭典」があり、146本の手筒花火や打ち上げ花火が雨上がりの夜空を彩った。火柱が一斉に噴き上がる手筒花火=2024年11月2日午後6時47分、愛知県豊橋市、溝脇正撮影舞台上に16人の揚げ手が横一列に並び、抱えた手筒花火から高さ10メートルほどの火柱が一斉に噴き上がると、全国から訪れた約4千人の観客から歓声があがった。（溝脇正）