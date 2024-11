高機能画像編集ソフト「Pixelmator Pro」の開発元が、規制当局に承認されることを条件として、Appleによる買収契約に合意したことを発表しました。A new home for Pixelmator - Pixelmator Bloghttps://www.pixelmator.com/blog/2024/11/01/a-new-home-for-pixelmator/Apple reaches deal to acquire Pixelmator - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/11/01/apple-reaches-deal-to-acquire-pixelmator/Pixelmatorは、リトアニア出身