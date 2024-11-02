女子48キロ級決勝近藤美月（左）を攻める吉岡光＝高崎アリーナ柔道の講道館杯全日本体重別選手権第1日は2日、群馬県の高崎アリーナで女子7階級が行われ、48キロ級は吉岡光（東海大）が初優勝した。決勝で近藤美月（東海大）に優勢勝ち。78キロ級は元世界女王の梅木真美（ALSOK）が5年ぶり4度目の頂点に立った。70キロ級の寺田宇多菜（JR東日本）と78キロ超級の高橋瑠璃（SBC湘南美容クリニック）は2連覇を果たした。52キロ級