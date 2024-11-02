2日午後6時59分、気象庁は静岡県熱海市、函南町に記録的短時間大雨情報を発表しました。午後6時50分までの1時間に函南町桑原で114ミリ、熱海市付近で約110ミリ、函南町付近で約110ミリの雨が降ったということです。