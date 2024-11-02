2024年9月12日、Dellのゲーミングブランド・Alienwareから4K対応27インチディスプレイの「AW2725QF」が登場しました。FHD／360Hzの高リフレッシュレートモードと4K／180Hzの高グラフィックモードの「デュアル解像度」に対応していて、ゲームに合わせて解像度を切り替えられるのが特徴。そんなAW2725QFをDellから借りられたのでじっくり機能を確かめてみました。Alienware 27 4K デュアル解像度 ゲーミングモニター - AW2725QF | De