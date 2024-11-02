気象台は、午後6時32分に、大雨警報（浸水害）を千葉市、木更津市、市原市、君津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市、木更津市、市原市、君津市に発表北西部、南部では、2日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量60mm■木更津市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2