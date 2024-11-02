【J3第35節】(長良川)岐阜 2-0(前半0-0)FC大阪<得点者>[岐]松本歩夢(70分)、北龍磨(74分)<警告>[岐]甲斐健太郎(80分)[F]秋山拓也(29分)観衆:3,471人主審:佐々木慎哉