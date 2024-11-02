明日11月3日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH巨大食堂」！城島茂（TOKIO）、藤原丈一郎（なにわ男子）、加藤英明氏（静岡大学准教授）が、高知・土佐湾で謎の巨大魚と大格闘！魚類トップクラス、最高時速80キロのスピードを誇る“泳ぐロケット”の正体とは!?◆秋の巨大魚捕獲大作戦！淡白で脂の少ない巨大魚をおいしくいただけるか!?大きすぎるが故に大味で敬遠されがちな巨大魚を獲り、培ってき