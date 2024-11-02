サザンオールスターズが、9月23日の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に出演し、ロッキン史上初となる全国の映画館でのライブ・ビューイングを実施。反響を呼んだライブ・ビューイングが、12月13〜17日まで全国各地の映画館でアンコール上映されることが決定した。【写真】サザンオールスターズ、「東京VICTORY」以来のTBS系スポーツテーマ曲を担当へ！46回目のデビュー記念日である今年6月25日。9年ぶり16枚目