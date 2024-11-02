瀬戸内市、牛窓地域で県の重要無形民俗文化財に指定されている「太刀踊り」が5年ぶりに奉納されました。 【写真を見る】岡山県重要無形民俗文化財の「太刀踊り」が5年ぶりに奉納【岡山】 太刀踊りは、江戸時代に武将の戦勝を祝い牛窓町綾浦地区で始まった踊りで、児童が太刀を持つ男役、なぎなたを持つ女役とに分かれ、切り合いを演じるものです。地域の秋祭りで奉納されてきましたが、新型コロナの影響などで2020年からは中断さ