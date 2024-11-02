気象台は、午後6時21分に、大雨警報（浸水害）を横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市などに発表神奈川県では、2日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、2日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□