インフルエンサーのなえなのが10月29日（火）、透明感あふれる悪魔コスプレショットを公開した。【別カット3点】可愛すぎる悪魔姿のなえなの6月に発売した『なえなのコンセプトフォトブックSPOTLIGHT』（KADOKAWA）が話題のカリスマインフルエンサー・なえなの。なえなのは29日、「悪魔の言うこと聞いてくれる？」とInstagramを更新。透明感あふれるビジュアルを披露した可愛すぎる悪魔コスプレ姿を公開した。投稿には「悪魔のコ