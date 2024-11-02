被害者の遺族らをサッカー・Jリーグの決勝に招待しました。2日、国立競技場で行われたYBCルヴァン・カップ決勝に事故で子どもや親を亡くすなどした遺族ら21人が試合を観戦しました。2003年にトラックによる交通事故で当時6歳の長女を亡くした佐藤清志さんの家族も参加しました。事故で長女を亡くした佐藤清志さん（60）「娘を亡くすと親自体が外に出ることができない。ぜひ、こういう機会をたくさん設けていただければと思っ