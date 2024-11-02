「日本選手権オートレース・ＳＧ」（２日、川口）地元ＳＧで奮闘中の人気オートレーサー・森且行（５０）＝川口・２５期＝が、湿走路で行われた４日目７Ｒの最終予選に出走。復帰後初のＳＧ準決入りを目指したが惜しくも３着。４日間の平均得点が５・２５点（４走合計２１点）となり、３２人が進出できる準決勝戦を３４番目で逃した。レースは鈴木宏和（浜松）が逃げたが、西原智昭（伊勢崎）と、佐々木啓（山陽）が抜いて一