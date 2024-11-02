式典に出席したロシアのラブロフ外相（中央）と北朝鮮の崔善姫外相（左）＝1日、モスクワ（ロシア外務省提供、AP＝共同）【モスクワ、北京共同】ロシア外務省は2日、1日に行われたラブロフ外相と北朝鮮の崔善姫外相の会談結果を発表した。両外相は、6月にロ朝首脳が署名した包括的戦略パートナーシップ条約の条項を完全に履行すると確認。条約は伝統的に友好な両国関係を「新たなレベル」に引き上げたと指摘した。北朝鮮の朝鮮