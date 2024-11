5万6000個の銀河の動きを分析して宇宙の地図を作る研究により、これまで天の川銀河が所属すると考えられてきた超銀河団は、それよりも最大10倍大きな宇宙の大規模構造「引力流域(Basin of Attraction:BOA)」の一部に過ぎない可能性があることが判明しました。Identification of basins of attraction in the local Universe | Nature Astronomyhttps://www.nature.com/articles/s41550-024-02370-0New map of the universe shows