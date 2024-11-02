◆第１４回みやこＳ・Ｇ３（１１月３日、京都競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）前日最終オッズが１１月２日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気はシリウスＳ２着で、キャリア９戦で【４ ３ １ １】と抜群の安定感を誇る（８）オメガギネス（牡４歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）で２・８倍。不来方賞を制し、ジャパンダートクラシック３着の（１５）サンライズジパング（牡３