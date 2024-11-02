女優の山本舞香が10月30日に『ABEMAラリージャパン応援サポーター就任合同取材会』に出席した。山本は13日にロックバンド、MY FIRST STORYのボーカルを務めるHiroと結婚を発表しており、結婚後初の公の場となった。【写真】批判が相次いだ“応援サポーター”山本舞香のへそ出しヤンチャ姿《知識がない人を応援サポーターにするか?》山本は左手の薬指に結婚指輪を輝かせ「幸せになりたい」と語ったものの、ネット上ではラリー競