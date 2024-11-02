静岡県西部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。静岡県中部、伊豆、東部、西部は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。