JR西日本は3日の在来線の運転計画を発表しました。広島県内の路線の運転計画は以下の通りです。■山陽線・三原～岩国始発から運転再開見込み■福塩線・府中～三次3日午後以降運転再開見込み■芸備線・新見～備後落合始発から運転見合わせ・備後落合～三次3日午後以降運転再開見込み・三次～広島始発から運転再開見込み■呉線・三原～広島始発から運転再開見込み■可部線・広島～あき亀