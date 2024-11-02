県内は大気の状態が非常に不安定となり、北部では2日、線状降水帯の発生が発表されました。 低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、気象台は2日未明、北部で「線状降水帯」が発生したと発表しました。 降り始めからの雨量は松浦で382ミリ、平戸で374ミリなどと、平年の11月1か月分の3倍を超えています。 土砂崩れも相次ぎ、平戸市ではおよそ200メートルにわたり県道をふさいで通行止めとなっています