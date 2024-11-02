嵐の二宮和也（41）が2日、X（旧ツイッター）を更新。一部週刊誌報道について苦言を呈した上で、Xの投稿を当面休止すると発表した。二宮は、「昨日、掲載された、盗撮記事の件になります」と自身のプライベートを撮影した記事を念頭に「“自分のプライベートは撮られるのは嫌だけど仕方がない”と自分に言い聞かせながら生きてきた人生でした。勿論、自分の仕事の性質上その方が”生きやすい”というのもあったのでそう理解して生