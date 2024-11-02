多くの部品を当時のルノー車と共有アルピーヌ V6ターボやA610の場合、エンジンやメカニズムの状態は、ボディやシャシーの状態ほど重要視する必要はない。多くの部品を当時のルノー車と共有するため、比較的入手しやすい状態にあるからだ。【画像】部品をルノー車と共有する安心感アルピーヌV6ターボ／A610先代A310と現行A110クリオ V6も全114枚一方、英国のオーナーズクラブを率いるピーター・ホワイトハウス氏は、腐食し