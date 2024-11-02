気象台は、午後5時43分に、洪水警報を下呂市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・下呂市に発表飛騨地方では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雨警報・土砂災害2日夜のはじめ頃にかけて警戒■下呂市□洪水警報【発表】2日夜のはじめ頃にかけて警戒