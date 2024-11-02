BLACKPINKのロゼが、「音楽中心」で1位を獲得した。韓国で本日（2日）放送されたMBC「ショー 音楽中心」では、BLACKPINKのロゼがブルーノ・マーズとコラボした「APT.（ROSÉ ＆ Bruno Mars）」が、ILLIT、aespaをおさえて1位となった。ロゼの「APT.」は、韓国で有名な「アパートゲーム」から着想を得た楽曲で、ブルーノ・マーズとのコラボという点でも注目を集めた。THE BOYZは9thミニアルバム「導火線」でカムバックした。タ