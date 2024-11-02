¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÃóÆüÂç»È¤Î¥Æ¥£¥à¥é¥º¡¦¥ì¥¸¥ã¥Ð¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£?¤ªÅÚ»º?¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬³Æ³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤É¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥ì¥¸¥ã¥Ð¤µ¤ó¡£ÀÐÇËÌÐÁíÍýÉ×ºÊ¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Îµ­Ç°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö±àÍ·²ñ¤Î¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¡£Âç¹¥Êª¤ÎµÆ¾Æ»Ä·î¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç5¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É5¸Ä¡¢È¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤âÂç¹¥É¾¤Ç¤¹