俳優の浜中文一が、来年１０月に松竹創業１３０周年記念公演「大阪は踊る！」で主演することを２日、大阪松竹座が発表した。ある日突然、道頓堀に石油が湧き、大阪市長による大阪再生プロジェクト「道頓堀油田計画」が始動。お金のにおいに地元商店街もお祭り騒ぎとなる。大阪市役所の雑用処理係“どないしょう”課勤務で、のほほんと過ごしていた前田拓郎（浜中）は、気づけば担当者となり右往左往の東奔西走。政府による油田