■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース (3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード (6920) レーザーテク 東証プライム (7859) アルメディオ 東証スタンダード (3289) 東急不ＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース (6920) レ