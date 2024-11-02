AKB48を「国民的アイドル」に押し上げたのは「総選挙」の存在だった。では、「総選挙」はなぜ生まれたのか。また、そこに不正はなかったのか。【画像】第4回総選挙で1位の大島優子と抱き合う前田敦子「生みの親」秋元康に、インタビュアー・秋元康が迫る。◆◆◆「AKB選抜総選挙」はなぜ生まれたか秋元前回、何の話だっけ？――2回、連載を飛ばしていますから、忘れちゃったんですね？AKB48ですよ、AKB48……。