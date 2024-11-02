タレントの後藤真希が10月31日（木）、映画『チャイルド・プレイ』シリーズに登場するチャッキーのハロウィンコスプレショットを公開した。【別カット2点】ツインテールが可愛すぎる、後藤真希のチャッキーコスプレモーニング娘。のメンバーとして一世を風靡し、現在はタレント業のほか、モデルやYouTuberとしても活躍する後藤真希。後藤は31日、「Happy Halloweenこの後ギルドでチャッキーの動画が上がるよ！お楽しみに〜」とIn