旭化成は２日、世界陸連（ＷＡ）の独立監視部門の「インテグリティー・ユニット（ＡＩＵ）」が１日、２１年東京五輪男子２０キロ競歩銀メダリストの池田向希（２６）＝旭化成＝に対してドーピング違反の疑いで暫定的な資格停止処分を下したと発表したことを受けて、否定する声明を発表。暫定的資格停止処分の取り消しを求める申立を行い、ＡＩＵに対して「規則違反がないことを主張・立証していく」とした。ＡＩＵは血液データ