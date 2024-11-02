2日午後4時53分ごろ最大震度２の地震がありました。 震源は薩摩半島西方沖で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されています。 各地の震度は、震度２が南さつま市 震度１が鹿児島市、枕崎市、指宿市、薩摩川内市、南九州市、姶良市、薩摩川内市甑島です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・