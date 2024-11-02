xikersが2日午後、水原（スウォン）体育館で行われたプロバレーボール「ドドラム2024-2025 Vリーグ男子」韓国電力対OK貯蓄銀行の試合の始球式に参加し、祝賀公演を披露した。・xikers、11月にオーストラリアツアー開催決定！アップグレードしたステージに期待・xikers、タイトル曲「WITCH」MV公開…クセになる音楽と激しいパフォーマンスに注目