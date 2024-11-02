【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は、北朝鮮が先月末に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射したことを受け、４日に対応を協議する会合を開く。１１月の議長国を務める英国のバーバラ・ウッドワード国連大使が１日、記者会見で明らかにした。会合は日米韓などが要請した。ウッドワード氏は、今回のＩＣＢＭの発射は「前例のない規模で、地域的、国際的な安全保障への影響が懸念される」と指摘した。北朝鮮が「国