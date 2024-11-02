中国国旗【北京共同】中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報で編集長を務めた著名な論客、胡錫進氏が約3カ月ぶりに中国の交流サイト（SNS）を更新した。香港紙は2日までに、共産党が7月に開いた第20期中央委員会第3回総会（3中総会）に関する投稿が原因で、胡氏が3カ月間発信を禁じられていたと伝えた。胡氏は中国の短文投稿サイト「微博（ウェイボ）」に政治や経済について頻繁に投稿し、フォロワー数は約2500万人に上る。7