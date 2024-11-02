全国高校サッカー選手権大分県大会は2日、準々決勝の2試合が行われました。 柳ヶ浦と大分上野丘は3対0で柳ヶ浦が勝利。 大分鶴崎と鶴崎工業は2対0で大分鶴崎が勝利。 それぞれベスト4進出を決めています。 3日は準々決勝の残りの２試合、中津東と日田林工の試合と中津南と大分の試合が行われます。