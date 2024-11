ドジャースの優勝パレードが日本時間2日行われ、祝賀会では山本由伸投手がチームメートから愛される一幕が見られました。ドジャースのメンバーはバス7台でロサンゼルス市内をまわり、山本由伸投手は大谷翔平選手と同じバスで大勢集まったファンの声援に応えました。優勝パレード後、ドジャー・スタジアム内で行われた祝賀会では選手やロバーツ監督がファンに向けてスピーチ。大谷翔平選手も「This is such a special moment for me