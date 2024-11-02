黒竜江省の黒河を出発しハルビンに向かっていた列車が1日午後9時半ごろに脱線事故を起こした。死傷者は出なかった模様。同じ路線では2023年10月15日にも脱線事故が起きた。極目新聞などの中国メディアが報じた。事故を起こしたのは急行列車のK7034列車で、時刻表によると午後7時10分に黒河駅を出発し、翌日午前5時51分にハルビン駅に到着する予定だった。乗客の一人によると、寝台車の最下段の寝台に座ってカップ麺（めん）を食べ