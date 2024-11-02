◆京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２日、東京競馬場・芝１４００メートル、稍重）２歳馬１４頭で争われ、松山弘平騎手が騎乗した８番人気のパンジャタワー（牡、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が外から伸びてＶ。デビュー２連勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分２１秒２。タワーオブロンドン産駒はＪＲＡ重賞初制覇。タワーオブロンドンも２０１７年に同レースを制しており、父子制覇となった。２着は５番人