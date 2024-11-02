お笑いタレント・有吉弘行（50）が2日、フジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。緊張する芸能人を明かした。この日は、若槻千夏、宮下草薙らとロケで江戸川橋へ。TBS「ラヴィット!」で親交を深めた2組。有吉が「きょうは芸能界のお母さん的存在と一緒。草薙も若槻さんみたいな人だと緊張しなくていいんじゃない？」と問うと、草薙航基は「はい。隠し事しなさそうで全部言ってくれるから」と話した。そん