【ルヴァン杯決勝】(国立)名古屋 3-3(PK5-4)新潟<得点者>[名]永井謙佑2(31分、42分)、中山克広(93分)[新]谷口海斗(71分)、小見洋太2(90分+11、111分)観衆:62,517人主審:福島孝一郎副審:淺田武士、坂本晋悟├名古屋がPK戦制してルヴァン杯2度目制覇! 新潟は小見の連続同点劇も…初タイトルならず├6万2517人国立競技場の盛り上がり最高潮!新潟の脅威的粘り!!FW小見洋太が後半AT&延長後半に2度の同点弾├名古屋でデビュー